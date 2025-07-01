Hırsızlık Suçundan Aranan Hükümlü Adana'da Yakalandı

Hırsızlık Suçundan Aranan Hükümlü Adana'da Yakalandı
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Adana'da devriye ekipleri, hırsızlık suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Mehmet Ö.'yü yakaladı. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Adana'da hırsızlık suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, Sarıçam Mahallesi Kozan Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği Mehmet Ö.'yü durdurdu. Şüphelinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldıktan sonra "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Gözaltına alınıp Akıncılar Polis Merkezi Amirliğine götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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