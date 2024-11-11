Hırsızlık Suçundan Aranan Firari Yakalandı
Gaziantep'te, hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalandı. H.B. isimli kişi, Oğuzeli ilçesinde saklandığı yerde bulunarak gözaltına alındı ve tutuklandı.
Gaziantep'te hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP