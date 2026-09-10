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Hırsızlık suçundan 25 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Hırsızlık suçundan 25 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Antalya’nın Finike ilçesinde, "bina içerisindeki muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Antalya'nın Finike ilçesinde, "bina içerisindeki muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, Finike Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

JASAT ekiplerinin takibi sonucu, hakkında 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A. yakalandı.

Adli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen G.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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