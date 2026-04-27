'Hırsızlık' suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'hırsızlık' suçundan 13 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda, hakkında 'hırsızlık' suçundan 13 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.P. (30) yakalandı. İşlemleri tamamlanan S.P. cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

