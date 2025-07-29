Hırsızlık Mağduru Yabancı, Şüpheli U.Y. Yakalandı

Hırsızlık Mağduru Yabancı, Şüpheli U.Y. Yakalandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir villaya girerek değerli eşyaları çalan U.Y., uyuşturucu ticareti suçundan 16 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıkıncaya kadar yakalandı. Hırsızlık malzemeleriyle birlikte gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde müstakil bir villaya girerek değerli eşyaları çalan şüpheli, hırsızlık malzemeleriyle birlikte yakalandı. Şahsın ayrıca uyuşturucu ticareti suçundan 16 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Olay, 26 Temmuz Cumartesi günü saat 00.30 sıralarında Serik ilçesi Kadriye Mahallesi 142. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Danimarka uyruklu J.K. (50) isimli şahıs, 3 katlı müstakil villasına kapı zorlanarak girildiğini ve içerideki iki adet AirPods kulaklık, iki adet Bose marka kulaklık, çeşitli kolye ve yüzüklerin çalındığını belirterek polis merkezine başvurdu. Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kamera ve çevre incelemesi sonucu, hırsızlık olayını çok sayıda suç kaydı bulunan U.Y. (34) isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheli şahıs Alanya'da yakalandı

Şüpheli şahıs aynı gün saat 05.30 sıralarında Alanya'nın Okurcalar beldesinde çalınan malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler mağdur şahsa teslim edilirken, U.Y.'nin uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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