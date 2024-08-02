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Hırsızlık Çetesi Çökertildi: 3.5 Milyon TL'lik Vurgun

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Kocaeli ve çevre illerde şantiyelerden ve park halindeki tırlardan hırsızlık yapan çete, düzenlenen operasyonla çökertildi. Çete üyelerinin 700 bin TL'lik et dahil olmak üzere toplamda 3,5 milyon TL değerinde kablo, elektronik eşya gibi malzemeleri çaldıkları belirlendi.

Hırsızlık çetesi çökertildi: 3.5 milyon TL'lik vurgun

KOCAELİ - Kocaeli ve çevre illerde şantiyelerden ve park halindeki tırlardan hırsızlık yapan çete, düzenlenen operasyonla çökertildi. Çete üyelerinin 700 bin TL'lik et dahil olmak üzere toplamda 3,5 milyon TL değerinde kablo, elektronik eşya gibi malzemeleri çaldıkları belirlendi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri; inşaat alanları, TIR ve şantiyelerde meydana gelen çok sayıda hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı. Çevre illerden de aynı tür hırsızlık olayının olduğunu tespit eden polis ekipleri, güvenlik kamera tespitleri ile şüphelileri takibe aldı. Şüphelilerin, şantiyelerde çalışan gibi görünmek için baret ve yelek giyerek kamufle oldukları ve hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin çaldıkları araçlara ikiz plaka taktıkları belirlendi. Polis ekipleri, olaya ilişkin tüm delilleri elde ederek 40 günlük çalışma sonrasında operasyon için düğmeye bastı.

3.5 milyon TL eşya çaldılar

Polis ekipleri çetenin İstanbul Sancaktepe'deki deposuna operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda çete üyeleri, polis ekiplerinin üstüne araba sürerek saldırmaya çalıştı. Polis ekipleri şahısları etkisiz hale getirerek yakaladı. Yakalanan şüpheliler arasında M.E'nin 27, O.K'nin 34, B.E'nin 46, B.E'nin 30, S.M'nin 22 ve S.G'nin 40 suç kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca, S.G.'nin 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. 6 şüpheli gözaltına alınırken depoda yapılan aramada 1 milyon TL değerinde malzeme bulundu ve sahibine teslim edildi. Çetenin Kocaeli'de bir TIR'dan 700 bin TL değerinde et olmak üzere inşaat ve şantiyelerden toplam 3.5 milyon TL değerinde hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan M.E.isimli 6 şüpheli bugün ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Kocaeli 3.Sayfa Güncel Haberler

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