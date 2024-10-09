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Hırsızlık Anında Komşular Tarafından Yakalanan Şahıs 'Allah Çarpsın' Diyerek Yemin Etti

Hırsızlık Anında Komşular Tarafından Yakalanan Şahıs 'Allah Çarpsın' Diyerek Yemin Etti
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin damından girmeye çalışan hırsız, komşular tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Hırsız, yakalandığında 'Allah çarpsın, yalan söylemiyorum' diyerek kendini savunmaya çalıştı, komşular ise ona tepki gösterdi.

Hatay'da bir eve girmeye çalıştığı esnada komşular tarafından yakalanan hırsız, 'Allah çarpsın, yalan söylemiyorum' diyerek yemin edince kendisini yakalayan vatandaşlar, 'Allah'ı karıştırma' diyerek şahsa tepki gösterdi.

Olay, İskenderun ilçesi Meydan mahallesi 1506. Sokakta yaşandı. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın damından eve bir şahsın girmeye çalıştığını fark eden komşular harekete geçti. Ev sahibinin misafirlikte olduğu esnada eve girmeye çalışan hırsız, komşular tarafından yakalandı. Durum üzerine bölgeye polis ekipleri intikal etti. Komşular tarafından yakalanan şahıs, polis aracına bindirileceği esnada "Allah çarpsın ben bir şey yapmadım, ben yalan söylemiyorum" diyerek yemin etti. Duruma tepki gösteren komşular 'Allah'ı karıştırma' diyerek hırsıza tepki gösterdi. Hırsız ve şahıslar arasında yakalanan diyalogsa an be an kameraya yansıdı. Komşular tarafından yakalanan şahıs, gözaltına alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şahıstan geriye kalan bıçak, eldiven ve içinde kablo olan poşet polis ekipleri tarafından teslim alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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