İBB soruşturmasında ilk kararlar! Tutuklamalar peş peşe geliyor

İBB soruşturmasında karar anı! Tutuklamalar peş peşe geliyor
Özgür Özel'in işaret ettiği Serdar Haydanlı tutuklandı

Özgür Özel'in işaret ettiği isim için karar verildi
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Ercan Saatçi serbest bırakıldı

İBB soruşturmasında gözaltına alınmıştı! İşte mahkemeden çıkan karar
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama talebi! Hakimlik sorgusu tamamlandı

İmamoğlu için tutuklama talebi! Sorgu tamamlandı, gözler kararda

Hırsızlık Amaçlı Gelen İki Kadın Yakalandı

Hırsızlık Amaçlı Gelen İki Kadın Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde hırsızlık amacıyla gelen ve çok sayıda suç kaydı bulunan iki kadın, vatandaşların dikkati ve polisin müdahalesiyle yakalanarak tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesine başka bir ilden hırsızlık amaçlı geldiği ileri sürülen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli kadın vatandaşların dikkati ve polisin zamanında müdahalesiyle yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şevkiye Mahallesi Şevkipaşa Sokak'ta çevreyi gözetleyen ve bir apartmana giren kadınlar, vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşlar durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, 2 şüpheli kadını yakaladı. Kadınların başka bir ilden Kozan'a hırsızlık amacıyla geldiği belirlendi. Çok sayıda hırsızlıktan kaydı bulunan 2 kadın, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler M.Ç. ve N.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis, şüpheli durumlarda anında haber veren vatandaşlara teşekkür ederken, benzer durumlarda 112 Acil Komuta Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title