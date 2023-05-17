Hırsızı girdiği evde düşürdüğü seçmen kağıdı yakalattı
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Samsun'da hırsız girdiği evde seçmen kağıdını düşürünce jandarma tarafından gözaltına alındı.
Samsun'un Canik ilçesinin kırsal mahallerinde çok sayıda evden televizyon, bakır kablo, elektronik ev aletleri ve mutfak eşyalar çalındı.
DÜŞÜRDÜĞÜ SEÇMEN KAĞIDI ELE VERDİ
Söz konusu evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen C.A.(23) girdiği bir evde kendisine ait seçmen kağıdını düşürünce yakayı ele verdi.Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan C.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
EV HAPSİ UYGULANACAK
Nöbetçi mahkemeye sevk edilen C.A.'ya elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa