Hırsıza para teklifi: 'Aferin' dediği hırsıza eşyaları getirmesi için para teklif etti

"Aferin" dediği hırsıza eşyaları getirmesi için para teklif etti

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evden eşya çalınırken, ev sahibi, sosyal medyada yayınladığı video ile tebrik ettiği hırsıza, eşyalarını para karşılığı geri alacağı çağrısında bulunup, "Eşya ihtiyacı varsa eşya da alırım" dedi.

Sivas'ta bulunan Uğur Saygı'nın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine, eşi ve kayınvalidesi uyuduğu sırada pencereden giren hırsızlar, evdeki komidin, TV, laptop, süpürge makinesini çaldı. Sabah eve hırsız girdiğini fark eden aile fertler, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Sivas'ta bulunan Uğur Saygı, sosyal medyada paylaştığı video ile hırsıza seslendi.

"Aferin güzel bir hırsızlık"

Evine giren hırsız ya da hırsızların evindeki vişne çürüğü komidin ve puf takımı, pembe renkli süpürge makinesi ve plazma TV'yi çaldıklarını söyleyen Saygı, "Hırsız kardeşe sesleniyorum; O'nu ödüllendireceğim. Neyse paran vereceğim. Eşyaları sakın sağa sola verme. Beni sosyal medya üzerinden ara. Neyse emeğini vereceğim. Aferin güzel bir hırsızlık. Öyle fazla hırsızlık yapmayın. Bileğinizin hakkıyla ada gibi çalışım. Sakın eşyaları satma. Eşyaları ver ben senin paranı IBAN'dan atacağım. Nasıl bir hırsızsan Allah razı olsun güzel bir hırsızmışsın." ifadelerini kullandı.