Hınıs'ta Yeni Adalet Sarayı İnşaatı Tamamlanmak Üzere

Erzurum'a bağlı Hınıs ilçesinde Kaymakam Onur Bektaş, Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Tuğrul, Hınıs Ağır Ceza Hakimi ve Adalet Komisyonu Başkanı Tansu Tuna, tamamlanma aşamasında olan Hınıs Adalet Sarayı binasındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Toplam 8 bin 600 metrekare kapalı alana sahip olan adalet sarayının, Eylül ayı sonunda tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Adalet hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve modern bir şekilde sunulabilmesi amacıyla ilçeye kazandırılan bu önemli yatırım, Hınıs halkı için de büyük bir kazanım olarak ifade ediliyor.

"Adalete erişimi çok daha modern imkanlarla sağlanacak"

Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Tuğrul, söz konusu eserin adalet hizmetlerinin her alanda güçlendirilmesi yönünde ortaya koyduğu vizyon, gayret ve destekleriyle ilçeye kazandırıldığını ifade ederken, "Başta, takdir ve himayeleriyle bu sürece öncülük eden Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'a şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Bakanımız Yılmaz Tunç'un güçlü liderliği ve destekleriyle yürütülen bu yatırımlar sayesinde, vatandaşlarımızın adalete erişimi çok daha modern imkanlarla sağlanacaktır. Yeni adalet sarayımızın ilçemize, bölgemize ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni eder; başta Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.