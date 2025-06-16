Hınıs'ta Aranan Hükümlü Yakalandı

Hınıs'ta Aranan Hükümlü Yakalandı
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Erzurum'un Hınıs ilçesinde, bir hükümlü hakkında toplam 16 ayrı dosyadan 40 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunarak düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde, çok sayıda suça karıştığı belirlenen bir hükümlü yakalandı.

Hakkında hırsızlık, silahla yağma, dolandırıcılık ve konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan toplam 16 ayrı dosyadan 40 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Yetkililer, kamu düzenini sağlamak amacıyla aranan şahıslara yönelik denetim ve operasyonların aralıksız süreceğini bildirdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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