Hindistan, Pahalgam Saldırısının Faillerini Etkisiz Hale Getirdi

Hindistan basını, ülkenin Cemmu ve Keşmir eyaletindeki silahlı çatışma sonucunda asker tarafından etkisiz hale getirilen 3 saldırganın 22 Nisan'da 26 sivilin hayatını kaybetmesine yol açan Pahalgam saldırısının faili olduğunu iddia etti.

Hindistan Silahlı Kuvvetleri'nce yapılan açıklamada "Cemmu ve Keşmir eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonumuz devam ediyor" denildi. Hindistan basını ise öldürülenlerin 22 Nisan saldırısının faillerinin öldürüldüğünü iddia etti.

Ne olmuştu

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Pahalgam'da bulunan turistik bir noktada 22 Nisan'da gerçekleştirilen terör saldırısında 26 sivilin hayatını kaybetmesinin ardından Hindistan-Pakistan arasında gerilim artırmıştı. Hindistan saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu iddia etmiş, Pakistan yönetimi söz konusu iddiayı reddetmişti. Hindistan Silahlı Kuvvetleri, Pakistan'a yönelik "Sindoor Operasyonu" adıyla saldırı gerçekleştirerek "terör altyapısını" hedef aldığını açıklamıştı. Pakistan ise Hindistan'ın saldırılarına karşılık olarak Bunyan-un-Marsoos Operasyonu'nu başlatmıştı. İki ülke arasında 10 Mayıs'ta ateşkes sağlanmıştı. - YENİ DELHİ