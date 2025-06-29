Hindistan'da dini törende izdiham: 3 ölü, 50'den fazla yaralı

Hindistan'da dini törende izdiham: 3 ölü, 50'den fazla yaralı
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Hindistan'ın Orissa eyaletinde Hindu dini figürlerinin süslenerek at arabalarında gezdirildiği Rath Yatra dini töreni sırasında yaşanan izdihamda 3 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.

Hindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletinin Puri şehrinde Hindu dini figürlerinin süslenerek at arabalarında gezdirildiği Rath Yatra dini töreni için binlerce kişi bir araya geldi.

Hindistan'da dini törende izdiham: 3 ölü, 50'den fazla yaralı

DİNİ TÖRENDE İZDİHAM: 3 ÖLÜ, 50'DEN FAZLA YARALI

Törende yerel saatle 04.30 sıralarında Gundicha tapınağının önünde izdiham yaşandı. Olayda 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi de yaralandı. Orissa Eyaleti Emniyet Genel Müdürü Yogesh Bahadur Khurania, incelemelerde bulunmak için olay yerine geldi.

Hindistan'da dini törende izdiham: 3 ölü, 50'den fazla yaralı

KALABALIK ANİDEN KONTROLDEN ÇIKTI

Puri Tahsildarı Siddharth Shankar Swain, yaptığı açıklamada ölenlerin cenazelerinin otopsiye gönderildiğini söyledi. Swain, bölgede yeterli güvenlik önlemlerinin alındığını ancak kalabalığın aniden kontrolden çıkmasının trajediye yol açtığını belirtti.

Hindistan'da dini törende izdiham: 3 ölü, 50'den fazla yaralı

KURBANLARIN AİLELERİNE TAZMİNAT

Orissa Eyaleti Başbakanı Mohan Charan Majhi de hayatını kaybedenler için üzüntüsünü dile getirerek, kurbanların aileleri için 25 milyon Hindistan Rupisi tazminat ödeneceğini açıkladı. Majhi ayrıca olaydan saatler sonra Puri Polis Yardımcı Komiseri Bishnu Chatan Pati'yi ve Polis Komutanı Ajay Padhi'yi görevden alırken, Tahsildar Swain'in ve İlçe Emniyet Müdürü Binit Agarwal'ın da görev yerlerini değiştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDeniz:

Rabbim olulerinin sayilarini artirsin amin amin amin

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