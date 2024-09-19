Hindistan'da bir kadın, alkol almak için hal halını satan kocasını boğarak öldürdü

Bir kadın, annesinin evinden aldığı halhalı sattığı için kocasını boğarak öldürdü. Olay, Uttar Pradesh eyaletinin Raebareli bölgesindeki Umari adlı bir köyde meydana geldi. Bölge, Salon polis karakolunun yetki alanına giriyor.

Narsingh Yadav olarak tanımlanan kurban, mesleği çiftçilik olan bir kişiydi. Eşi tutuklandı ve suçunu itiraf etti.

Ölen Narsingh Yadav iki kez evlenmişti. İlk eşi Pushpa Devi olarak tanımlanırken, sekiz yıl önce ikinci eşi Vimala Pasi ile evlenmişti.

Yadav şüpheli koşullar altında ölü bulundu. Başlangıçta Vimala Pasi, kocasının şüpheli koşullar altında öldüğünü polise bildirdi. Polis, cesedin otopsisini yaptıktan sonra Yadav'ın boğularak öldüğü ortaya çıktı.

Bunun üzerine polis, Vimala Pasi'yi ana şüpheli olarak düşünüp yakın takibe aldı. Polis sorgusunda Vimala Pasi, kocasının alkolik olduğunu söyledi. Pasi, kocasının alkol almak için annesinin evinden aldığı halhalı sattığını belirtti. Kocası eve sarhoş döndüğünde çift arasında bir kavga çıktı. Öfke anında Pasi, kocasını boğarak öldürdü.