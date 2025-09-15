Hindistan'da Alkollü Kamyon Sürücüsünün Kazası: 3 Ölü, 10 Yaralı

Hindistan'da alkollü kamyon sürücüsünün trafikteki araçlara ve yayalara çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde yer alan Indore kentinde akşam saatlerinde alkollü kamyon sürücüsü, trafikteki araçları ve yayaları biçti. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi de yaralandı.

Ramchandra Nagar Kavşağı'nda meydana gelen kazada, kamyon sürücüsü hızla trafikteki araçların ve yayların arasına dalarken, çarpmanın etkisi ile kamyonun altına sıkışan iki motosiklet sürüklenmenin etkisiyle alev aldı. Kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edilirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. - YENİ DELHİ