Haberler

Hindistan'da Alkollü Kamyon Sürücüsünün Kazası: 3 Ölü, 10 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Madhya Pradesh eyaletindeki Indore kentinde alkollü bir kamyon sürücüsü, trafikteki araçlara ve yayalara çarparak 3 kişinin ölümüne, 10 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Hindistan'da alkollü kamyon sürücüsünün trafikteki araçlara ve yayalara çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde yer alan Indore kentinde akşam saatlerinde alkollü kamyon sürücüsü, trafikteki araçları ve yayaları biçti. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi de yaralandı.

Ramchandra Nagar Kavşağı'nda meydana gelen kazada, kamyon sürücüsü hızla trafikteki araçların ve yayların arasına dalarken, çarpmanın etkisi ile kamyonun altına sıkışan iki motosiklet sürüklenmenin etkisiyle alev aldı. Kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edilirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
3 gündür kepenk açmayan iş yerine giren polis iki cesetle karşılaştı

3 gündür açılmayan iş yerine giren polis ekipleri dehşetle karşılaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sofyan Amrabat'tan sürpriz Fenerbahçe itirafı

Bomba itiraf! Tek bir maçla Fenerbahçe'yi kafasından böyle silmiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.