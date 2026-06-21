Haberler

16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa Hilvan'da jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.A. isimli şahsı yakaladı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Hilvan ilçesinde yakaladı.

Hilvan jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde, hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından aranması ve 16 yıl kesinleşmiş cezası bulunan D.A. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahsın adli makamlara sevk edileceği belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti

Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı

Günlerdir beklenen fotoğraf geldi
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber

Hayatı kahve köşelerinde geçenlere Yargıtay'dan şok haber
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Türkiye maçına damga vuran görüntü! Gerçek çok başka çıktı
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Düğün konvoyunda tekmeli, yumruklu kavga

En mutlu günleri olacaktı! Çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı

Ortalığı karıştıran sünnet düğünü
Japonya Tunus'a gol oldu yağdı

Rakibine gol olup yağdılar! Bir takım daha Dünya Kupası'na veda etti