Hilal'in yerini akılalmaz yöntemle bulmuş! Boğaziçi'ndeki cinayette ürperten detaylar

Hilal'in yerini akılalmaz yöntemle bulmuş! Boğaziçi'ndeki cinayette ürperten detaylar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde 15 yaşındaki Hilal Özdemir'in silahla vurularak öldürüldüğü cinayette yeni detaylara ulaşıldı. 24 suç kaydı bulunan Ayberk Kurtuluş'un, Hilal'in yerini telefonundaki uygulamadan bulduğu öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde geçtiğimiz cumartesi akşamı işlenen cinayet, kan dondurdu. Üniversitenin Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde Ayberk Kurtuluş, tartıştığı 15 yaşındaki kız arkadaşı Hilal Özdemir'i silahla ateş ederek öldürdü.

ÜNİVERSİTEDE KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ

Kurtuluş daha sona silahla kendine ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Kurtuluş ve Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede inceleme başlatan ekipler, olay yerinde ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğunu belirledi. Kurtuluş ve Özdemir'in cansız bedenleri, çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hilal'in yerini akılalmaz yöntemle bulmuş! Boğaziçi'ndeki cinayette ürperten detaylar

HİLAL'İN YERİNİ TELEFONDAKİ UYGULAMADAN BULMUŞ

Kan donduran cinayette yeni detaylara ulaşıldı. Ayberk Kurtuluş'un Hilal'in yerini telefonundaki uygulamadan bulduğu, öğle saatlerinde aralarında tartışma yaşandığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Yusuf Akçiçek 22 milyon euro karşılığında Al-Hilal'de

Bedavaya geldiği Fener'e çuvalla para kazandırarak transfer oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıotu ken:

Sokak röportajlarında genç kızlara soruyorlar. Piç sevgili mi istersiniz efendi sevgili mi diye. Piç olsun piçler eğlenceli oluyor diyorlar. 15 yaşındaki kızın 24 suç kaydı olan adamla ne işi olur ya. Allah evlatlarımızı esirgesin

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıalperen84:

Uyuşturucu bir beka meselesi artık. Bir insan normal kafayla böyle şeyler yapmaz

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıg56wj2s9r7:

şu saç traşı olupta suç kaydı olmayan bir insan evladı yok

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbulent_52_34:

bu kızın ailesi yok mu nasıl insan bunlar çocuk yaşta sevgili olunur mu

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya taktığı borcu övünerek anlattı, icra memuru dayanamayıp yorum yaptı

Bankaya borç takan şahsın pişkinliğine icra memuru kayıtsız kalamadı
Tartışma yaratan fotoğraf gerçek mi? İşte meselenin aslı

Herkes paylaşıyor ama meselenin aslı çok başka
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.