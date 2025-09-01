Hilal'in yerini akılalmaz yöntemle bulmuş! Boğaziçi'ndeki cinayette ürperten detaylar

Boğaziçi Üniversitesi'nde geçtiğimiz cumartesi akşamı işlenen cinayet, kan dondurdu. Üniversitenin Güney Kampüsü Yerleşkesi içerisinde bulunan kafenin önünde Ayberk Kurtuluş, tartıştığı 15 yaşındaki kız arkadaşı Hilal Özdemir'i silahla ateş ederek öldürdü.

ÜNİVERSİTEDE KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ

Kurtuluş daha sona silahla kendine ateş ederek yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Kurtuluş ve Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede inceleme başlatan ekipler, olay yerinde ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğunu belirledi. Kurtuluş ve Özdemir'in cansız bedenleri, çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

HİLAL'İN YERİNİ TELEFONDAKİ UYGULAMADAN BULMUŞ

Kan donduran cinayette yeni detaylara ulaşıldı. Ayberk Kurtuluş'un Hilal'in yerini telefonundaki uygulamadan bulduğu, öğle saatlerinde aralarında tartışma yaşandığı öğrenildi.