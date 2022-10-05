Hikayeleri farklı duaları aynı...Evlat hasreti 129 gündür devam ediyor

DİYARBAKIR Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, bin 129 gündür kararlılıkla devam ediyor. Evlat nöbeti tutan ailelerin hikayeleri farklı ama duaları aynı. Aileler bir an evvel çocuklarına kavuşmayı bekliyor.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır'da bulunan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP il binasının önünde başlattığı oturma eylemi bin 129'uncu gününde devam ediyor. Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan için HDP il binası önünde beklediklerini, HDP ve PKK'dan hayır gelmeyeceğini kaydederek, 'teslim olun' çağrısı yaptı. Aydın, "Ateş düştüğü yeri yakıyor burada evladım için mücadele ediyorum. Biz burada sesimizi duyurmak ve evlatlarımızın biran önce dönmesi için mücadele veriyoruz. Ancak hainler ve korkaklar parti binalarını kapatıp kaçtılar. Bizden kaçmasınlar evlatlarımızı neden dağa gönderiyorlar. HDP milletvekilleri sesimizi duyuyorsa gelip bize hesap versinler. Bizim çocuklarımızı neden terör örgütlerine gönderiyorlar. Biz burada anne ve babalar olarak kalkmayacağız. Evlat mücadelemize devam ediyoruz. Her birimizin hikayesi ayrı duası aynı. Evlat mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Devletimiz zaten terörle mücadelesine devam ediyor bizlerde burada destekçileriyle mücadeleye devam edeceğiz. Tek bir evladımız dağda olduğu sürece mücadelemizi bırakmayacağız" dedi.