Haberler

Nedeni akılalmaz! İstanbul'un göbeğinde kurşun yağdırdı

Nedeni akılalmaz! İstanbul'un göbeğinde kurşun yağdırdı Haber Videosunu İzle
Nedeni akılalmaz! İstanbul'un göbeğinde kurşun yağdırdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer'de bir eğlence mekanında yüksek hesap nedeniyle çıkan kavgada darbedilen bir kişi, mekana geri dönerek 14 el ateş açtı. Olayda yaralanan veya ölen olmazken saldırı anları kameralara yansıdı.

Sarıyer'de bir eğlence mekanında gelen hesaba itiraz edince çıkan kavgada çalışanlar tarafından darbedilen şahıs, daha sonra geldiği mekana kurşun yağdırdı. Mekanı kurşunlayan şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Olay, 27 Kasım'da sabah 06.30'da Sarıyer Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde caddede bulunan bir eğlence mekanına gelen Sami K., vakit geçirmeye başladı.

YÜKSEK HESAP KAVGASI ÇIKTI

Bir süre sonra Sami K. hesabı istedi. Sami K., hesabın yüksek olduğu gerekçesiyle itiraz ederek, çalışanlarla tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Sami K. darbedilerek mekandan dışarı atıldı.

KURŞUN YAĞDIRDI

İlerleyen saatlerde eğlence mekanının önüne yeniden gelen Sami K., mekana 14 el ateş etti. 11 merminin isabet ettiği mekanda ölen ya da yaralanan olmazken eğlence mekanı ve yanındaki bir başka iş yerinde hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler, inceleme yaptı.

Yapılan incelemenin ardından Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından şahsı tespit etti. Olayın ardından gittiği Sivas'ta 3 gün kalan ve İstanbul'a dönen Sami K., polis ekipleri tarafından Kağıthane'de yakalandı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sami K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMNİYETTEKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyetteki ifadesinde Sami K., mekana eğlenmeye gittiğini, daha sonra hesabı istediğini ancak hesabı yüksek bulduğunu, bu sebeple çalışanlarla aralarında tartışma çıktığını, darbedilerek dışarı atıldığını söyledi. Şüphelinin mekanı kurşunladığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Karadeniz'de gemilere saldırılarla ilgili Fidan'dan çarpıcı uyarı

Türkiye'yi ayaklandıran saldırılarla ilgili o tehlikeye işaret etti
İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Tarih belli oldu

O tarihe plan yaptıysanız iptal edin, kuvvetli geliyor
CHP lideri, 'Deden neredeydi?' dedi, belgeli yanıt geldi

CHP lideri, "Deden neredeydi?" dedi, belgeli yanıt geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüven önemlş:

adam suçlu ,yüksek fatura çıkaran ve insani darlatan bu doymazlar az mı suçlu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afganistan'da 13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde infaz etti

13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde öldürdü
İntihar edeceğini söyleyip organları için çağrıda bulundu: Evimi bilenler gelsin

"Bugün intihar edeceğim" diyen gencin son isteği yürekleri dağladı
Merih Demiral 3 yıllık imzayı attı

Merih Demiral 3 yıllık imzayı attı! 2029'a kadar o takımda
İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti

İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti
Afganistan'da 13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde infaz etti

13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler
Tavandan indi, marketi talan etti! Sarhoş rakun ne kadar içki varsa içip sızdı

Tavandan indi, marketi talan etti! Ne kadar içki varsa içip sızdı
Memur, adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı

Adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu

Milyonları ilgilendiren zam trafiği başlıyor! İşte ilk toplantı tarihi
Okula başlama yaşı değişiyor

Okula başlama yaşı değişiyor
Önce komşusuyla oğlunu sonra bedava içki vermeyen işletmeciyi öldürdü

Şehri ayağa kaldıran olay! Saatler içerisinde 3 cinayet işledi
NASA tarih vererek uyardı! Telefon, internet, elektrik hepsi etkilenecek

NASA tarih verip uyardı! Telefon, internet, elektrik hepsi etkilenecek
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.