Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı

Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
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Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı
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Hercai dizisinde Keriman karakteriyle tanınan Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası yaşadığı ihmal nedeniyle kısmi felç geçirdi. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu, hukuki süreç başlattı.

ATV ekranlarında yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören "Hercai" dizisinde canlandırdığı "Keriman" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Eylem Tanrıver, geçirdiği estetik operasyon sonrası büyük bir sağlık skandalıyla sarsıldı.

AMELİYAT SONRASI SİNİR HASARI OLUŞTU

TV100'ün haberine göre, Tanrıver'in kendini daha iyi hissetmek ve görünümünü yenilemek amacıyla başvurduğu estetik operasyon beklenmedik bir şekilde sonlandı. İddiaya göre operasyonun ardından saatlerce yanlış pozisyonda bırakılan oyuncu, bu ihmalkârlık nedeniyle sinirsel hasar yaşadı. Hastaneye yürüyerek giren Tanrıver, müdahale sonrası kısmi felç geçirdi.

SAHNELERE ARA VERDİ

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir ekranlardan uzak kalan Tanrıver, yaşadığı mağduriyetin ardından yasal yollara başvurdu. Konuyla ilgili sessizliğini bozan oyuncu, süreci anlatarak yaşadığı sıkıntıları kamuoyuyla paylaştı.

'Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI

Tanrıver, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"6 saati aşan bir süre, olmaması gereken ve durulmaması gereken bir ameliyat pozisyonunda durmak zorunda kaldım. Bana ambulans bile kiralamadan yaralı bereli kollarımla kendi gücümle eve gitmek zorunda kaldım. Mesleğime de bu yüzden devam edemedim. Hastane yönetimi de destek vermedi. Çocuğumun ihtiyaçları bile eksik kaldı. Sınavında yanında olamadım. Hayatımdan çalındı." Öte yandan Tanrıver'in yaşadığı kabusa ilişkin hukuki süreç başlattığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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