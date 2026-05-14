Buhar kazanının patladığı fabrikada ağır yaralanan genç 6 gün sonra hayatını kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen buhar kazanı patlamasında yaralanan 25 yaşındaki Tayfun Atış, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayda toplamda 8 kişi yaralanmıştı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde buhar kazanında patlama meydana gelen ve ardından yangın çıkan fabrikada yaralanan 8 kişiden biri olan 25 yaşındaki Tayfun Atış, 6 gün sonra tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

8 Mayıs günü Hendek ilçesi Kargalı Hanbaba Organize Sanayi Bölgesi 10. Sokak üzerinde konveyör bant üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen sebeple buhar kazanında patlama yaşandı. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıkarken, işçiler kısa sürede tahliye edildi. Patlama ve yangın esnasında Tayfun Atış (25) ağır olmak üzere toplam 8 kişi yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler tarafından çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından civardaki hastanelere sevk edilirken, ağır yaralanan Atış, Kocaeli'ne sevk edildi. Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi gören Atış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
