Kazada hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını yitiren Aytekin İlmek'in cenazesi toprağa verildi.

Kaza, iki gün önce gece saatlerinde D-100 kara yolunda meydana geldi. Sezgin Alaylı idaresindeki 54 ADY 450 plakalı otomobil ile Aytekin İlmek kontrolündeki 54 ANY 645 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Sezgin Alaylı olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Aytekin İlmek (34), K.P. (22) ve M.K.İ. (25) hastaneye kaldırıldı. Aytekin İlmek de kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

Son yolculuğuna uğurlandı

Evli ve 4 çocuk babası İlmek'in cenazesi, Hendek Dikmen Mahallesi Merkez Camisinde ikindi namazını müteakip kılınan namazın ardından Dikmen Merkez Büyük Mezarlığına defnedildi. - SAKARYA