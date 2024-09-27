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Hendek'te Silahlı Cinayet: Zanlı Yakalandı

Hendek'te Silahlı Cinayet: Zanlı Yakalandı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde, Erol Korkmaz'ı tabanca ile öldüren zanlı C.Y. yakalanarak tutuklandı. Korkmaz, husumetli olduğu C.Y. tarafından bacağından ve başından vurularak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Saldırının anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde işe gitmek için kaldırımda yürüyen Erol Korkmaz'ı tabanca ile ateş ederek öldüren zanlı yakalandı. Aralarında husumet bulunan Korkmaz'ı bir yıl önce de bıçaklayarak yaralayan ve 4 ay cezaevinde kaldığı öğrenilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Abdurrahman Gürses Caddesi'nde meydana geldi. Erol Korkmaz (36), işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada kaldırımda yürürken bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Bacağı ve başından vurularak ağır yaralanan Korkmaz, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Kan donduran cinayet anı kamerada

Korkmaz'ın silahlı saldırıya uğradığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırganın duvarın arkasına saklandığı, Korkmaz'ın yaklaşmasıyla bulunduğu yerden çıkarak ateş etmeye başladığı ve daha sonra olay yerinden kaçtığı görüldü.

Öldürdüğü husumetlisini bir yıl önce de bıçaklamıştı, tutuklandı

Polis ekipleri tarafından cinayeti işleyen şüphelinin C.Y. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan C.Y., polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının, bir yıl önce de Erol Korkmaz'ı bıçaklayarak yaraladığı ve 4 ay cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. C.Y., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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