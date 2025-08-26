Hendek'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hendek'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının sebepleri henüz bilinmiyor, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Hacimbey Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeye bir sebepten dolayı çıkan yangının haber verilmesi üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların çalışması neticesinde yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu

Ordudaki 35 asker birbirini vurdu, aralarında albay ve yarbay da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer ne oldu? Fenerbahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Transfer ne oldu? Fenerbahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.