Hendek'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının sebepleri henüz bilinmiyor, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın, Hacimbey Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeye bir sebepten dolayı çıkan yangının haber verilmesi üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların çalışması neticesinde yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa