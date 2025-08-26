Hendek'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Hacimbey Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeye bir sebepten dolayı çıkan yangının haber verilmesi üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların çalışması neticesinde yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - SAKARYA