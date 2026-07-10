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Sakarya'da durdurulan araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı: Sürücü tutuklandı

Sakarya'da durdurulan araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı: Sürücü tutuklandı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda araç sürücüsü tutuklandı, Suriye uyruklu 9 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan araç sürücüsü tutuklandı. Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 9 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen bir aracı durdurarak kontrol etti. Araçta yapılan aramalarda, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan araç sürücüsü Z.A. (28), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelinin kullandığı araca 25 bin 250 lira idari para cezası uygulanırken, araç 15 gün süreyle trafikten men edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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