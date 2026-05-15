Sakarya'daki fabrika patlamasında hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde fabrikada meydana gelen buhar kazanı patlamasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 25 yaşındaki Tayfun Atış'ın cenazesi defnedildi.

Kargalı Hanbaba Organize Sanayi Bölgesi 10. Sokak'ta konveyör bant üretimi yapan fabrikada, 8 Mayıs'ta buhar kazanında patlama meydana gelmiş ve yangın çıkmıştı. Olayda aralarında Tayfun Atış'ın da bulunduğu 8 işçi yaralanmış, durumu ağır olan Atış sevk edildiği Kocaeli'de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden genç işçi Atış'ın cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Hendek ilçesine getirildi.

Atış için Nuriye Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Atış'ın ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Tayfun Atış'ın cenazesi, Nuriye Eski Mezarlığı'nda dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. - SAKARYA

