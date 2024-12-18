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Hendek'te Çatıda Çikan Yangın Evi Kül Etti

Hendek'te Çatıda Çikan Yangın Evi Kül Etti
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, alevlerin hızla tüm evi sarması sonucu evi kullanılmaz hale getirdi. Yangın bölgesine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çatıda çıkan yangın bir evi küle çevirdi.

Yangın, gece saat 02.40 sıralarında Lütfiyeköşk Mahallesi Giresunlular Sokak üzerinde meydana geldi. M.B.'e ait evin çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm evi sardı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Herhangi bir can kaybı veya yaralananın olmadığı yangın ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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