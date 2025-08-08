Hemzemin geçitte intihar gibi hata: Araç paramparça oldu

Güncelleme:
Polonya'nın Kraków kenti yakınlarındaki Wola Filipowska'da hemzemin geçitte büyük bir kaza yaşandı. Bir sürücü, bariyerler kapanmak üzereyken geçitten hızla geçmeye çalıştı fakat başarılı olamayarak rayların ortasında mahsur kaldı. Sürücü, aracı raylardan çıkarmak için çabalarken, yaklaşan tren minibüsün yan tarafına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın arka bölümü tamamen koparak etrafa savruldu.

Polonya'nın Kraków kenti yakınlarındaki Wola Filipowska'da, hemzemin geçitte yaşanan kaza yürekleri ağıza getirdi. Bir sürücü, bariyerler kapanmak üzereyken geçitten hızla geçmeye çalıştı ancak başarısız oldu.

Opel marka minibüs, kapanan bariyerler yüzünden rayların ortasında mahsur kaldı. Sürücü, panikle aracı geri veya ileri manevra yaparak raylardan çıkarmaya çalıştı. Ancak saniyeler içinde yaklaşan tren, minibüsün yan tarafına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın arka bölümü tamamen koparak etrafa savruldu. Olay anı güvenlik kameralarına net bir şekilde yansıdı. Görüntülerde, sürücünün son anda kurtulmaya çalıştığı ancak trenin çarpmasıyla aracın paramparça olduğu açıkça görülüyor.

Kazanın geçtiğimiz Cuma sabahı saat 07.00'den önce yaşandığı belirtildi. Şans eseri, minibüs sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Ayrıca Swinoujscie–Kraków seferini yapan trende bulunan yolcular ve mürettebat da kazadan etkilenmedi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın savcılık gözetiminde devam ettiğini açıkladı. Yayımlanan görüntüler, hemzemin geçitlerde kurallara uymanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Polis sözcüsü, "Tren her an gelebilir. Hemzemin geçitlerde risk almak hayatınıza mal olabilir," diyerek sürücülere uyarıda bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
