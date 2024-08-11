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Hazine arazisi için tartıştığı ağabeyini kurşun yağmuruna tutarak katletti

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kişi hazine arazisi için kavga ettiği ağabeyini silahla vurarak öldürdü. 14 kurşunla ağabeyini katleden şüpheli şahıs kayıplara karıştı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde küçük kardeş, arazi anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyini kurşun yağmuruna tuttu. Toplam 14 merminin isabet ettiği ağabey olay yerinde hayatını kaybederken küçük kardeş ise kaçarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Yukarı Ataklar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki inşaat işçisi Yılmaz D., Suruç'a giderek aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan kardeşi Mehmet D. ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

AĞABEYİNİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

İddiaya göre, kavga sırasında Mehmet D. tartıştığı ağabeyine kurşun yağdırdı. Toplam 14 merminin isabet ettiği ağabey Deniz D., olay yerinde hayatını kaybederken küçük kardeş ise kaçarak kayıplara karıştı.

HER YERDE ARANIYOR

Mahalleye giden jandarma ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Kardeşlerin paylaşamadıkları için kavga ettiği arazinin ise hazine arazisi olduğu öğrenildi. Ceset, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Suruç Kavga Cinayet Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Maria Sel:

Sorsan elhamdülillah Müslümanı derler toprak için bir birini yerler.

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