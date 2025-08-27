Hayvan Pazarı Esnafı Arasında Kavga: 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan pazarı esnafının bulunduğu kahvede alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan pazarı esnafının gittiği kahvede çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Şeytan Küçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan pazarı esnafının bulunduğu kahvede alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sandalyelerin ve masaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, kavgada A.İ. (54), R.İ. (37), L.İ. (33) ve F.İ. (32) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
