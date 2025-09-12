Haberler

Hayvan Otlatma Meselesi Nedeniyle Çıkan Kavga: 1 Ölü, 2 Şüpheli Tutuklandı

Van'ın Muradiye ilçesinde hayvan otlatma tartışması sonucu çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. JASAT'ın düzenlediği operasyonla yakalanan 2 firari şüpheli tutuklandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde hay Van otlatma meselesi nedeniyle çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın firari 2 şüphelisi, Jasat'ın komando destekli operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Muradiye ilçesi Ovapınar Mahallesi'nde 1 Eylül 2025 tarihinde hay Van otlatma meselesi nedeniyle iki grup arasında başlayan tartışmanın taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu N.A., A.A. ve R.A. yaralanmış, hastaneye kaldırılan A.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında, 10 Eylül'de Köşk Mahallesi'nde komando timlerinin de katıldığı operasyon düzenlendi. Operasyonda B.S. ve Ş.S. yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
