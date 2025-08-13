Hayvan Hırsızlığı Suçundan Aranan Hükümlü Adana'da Yakalandı

Adana'da hayvan hırsızlığı suçundan aranan ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Yüreğir Doğankent Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Yüreğir ilçesinde bir adrese operasyon yapıldı. Operasyonda hayvan hırsızlığı suçundan uzun süredir firari olan ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. yakalandı. Jandarma ve adliyede işlemleri yapılan hükümlü cezaevine gönderildi. - ADANA