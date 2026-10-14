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Hayrabolu'da jandarma okul servislerini denetledi, sürücülere sis uyarısı yaptı

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Hayrabolu'da jandarma okul servislerini denetledi, sürücülere sis uyarısı yaptı
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde jandarma trafik ekipleri, taşımalı eğitimdeki okul servislerini denetledi. Sürücülere yağış ve sis gibi olumsuz hava şartlarında dikkatli olmaları uyarısı yapılırken öğrencilere emniyet kemeri ve servis güvenlik kuralları anlatıldı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde jandarma trafik ekipleri, taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Hayrabolu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servislerini kontrol etti. Denetimlerde, servis araçlarının trafik mevzuatına uygunluğu ve öğrencilerin güvenliğini ilgilendiren hususlar incelendi. Denetimler sırasında sürücülere, yağış ve sis gibi olumsuz hava şartlarında hızlarını düşürmeleri, trafik kurallarına uymaları ve daha dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Öğrencilere de emniyet kemeri kullanmanın önemi ve okul servislerinde uyulması gereken güvenlik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Jandarma ekiplerinin, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servisleri ve okul çevrelerindeki denetimlerini eğitim öğretim yılı boyunca sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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