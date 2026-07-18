Ankara'da seyir halindeki traktörün yerinden çıkan römorku paniğe neden oldu

Ankara'nın Haymana ilçesinde seyir halindeki traktörün yerinden çıkan römorku paniğe neden oldu. Kontrolsüz şekilde ilerleyen römork, yol kenarındaki direğe çarparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Caddesi'nde kasisten geçen bir traktörün römorkunu taşıyan bağlantı pimi yerinden çıktı. Traktörden ayrılan römork, yolun eğimli olması nedeniyle kontrolden çıkarak geri yönde hareket etmeye başladı. Kontrolsüz şekilde ilerleyen römork, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Olay sırasında bölgede park halinde herhangi bir aracın bulunmaması ve yoldan yaya ya da başka bir aracın geçmemesi faciayı önledi. Olay maddi hasarla atlatıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler gerekli incelemeleri yaparken, bölgede kısa süreli trafik aksaması yaşandı.

Yaşanan olayın ardından vatandaşlar, özellikle tarım araçlarında kullanılan römork bağlantılarının düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini belirterek benzer kazaların daha ağır sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Yetkililer ise sürücülerin, trafiğe çıkmadan önce araç ve römork bağlantı ekipmanlarını eksiksiz şekilde kontrol etmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı