Haymana'da Hatalı Sollama Sonucu Trafik Kazası: 4 Ölü, 3 Yaralı

Ankara'nın Haymana ilçesinde hatalı sollama sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Haymana ilçesinde Konya yolu Çalış mevkiinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgiye göre, hatalı sollama sonucu iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edildi. - ANKARA