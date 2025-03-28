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Haymana'da Hatalı Sollama Sonucu Trafik Kazası: 4 Ölü, 3 Yaralı

Haymana'da Hatalı Sollama Sonucu Trafik Kazası: 4 Ölü, 3 Yaralı
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Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hatalı sollama sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edildi.

Ankara'nın Haymana ilçesinde hatalı sollama sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Haymana ilçesinde Konya yolu Çalış mevkiinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgiye göre, hatalı sollama sonucu iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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