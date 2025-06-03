Haymana'da 2014 Seçimleri Nedeniyle Kavga: 2 Ağır Yaralı

Haymana'da 2014 Seçimleri Nedeniyle Kavga: 2 Ağır Yaralı
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Ankara'nın Haymana ilçesinde 2014 yılındaki muhtarlık seçimleri kaynaklı bir husumet nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonucunda 2 kişi ağır yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti.

Ankara'nın Haymana ilçesinde 2014 yılındaki muhtarlık seçimleri kaynaklı bir hussumet nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haymana ilçesinde 2014 yılındaki muhtarlık seçimlerinde yaşanan bir husumetin devamında iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada ağır yaralanan 2 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Haymana Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis de bölgede güvenlik önlemi aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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