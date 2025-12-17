Haberler

Türkiye onu yoldan geçenlere bahçesinden ikram ettiği meyvelerle tanıdı, bugün acı haber geldi

Türkiye onu yoldan geçenlere bahçesinden ikram ettiği meyvelerle tanıdı, bugün acı haber geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Sav beldesinde, 85 yaşındaki hayırsever İbrahim Çakmakçı, 'Hayır Bahçesi' olarak bilinen bahçesinde beton dökme işlemi sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Çakmakçı, 30 yıldır yetiştirdiği ürünleri ücretsiz olarak dağıtıyordu.

Isparta'nın Sav beldesinde "Hayır Bahçesi" ile tanınan ve yetiştirdiği ürünleri ücretsiz dağıtan 85 yaşındaki hayırsever İbrahim Çakmakçı, evinin bahçe girişine beton döktüğü sırada aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Isparta'nın Sav beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, "Hayır Bahçesi" olarak bilinen alanda yetiştirdiği ürünleri vatandaşlara ücretsiz olarak ikram eden 85 yaşındaki İbrahim Çakmakçı, ziyaretçiler rahat girip çıksın diye bahçesinin girişine beton döktüğü sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çakmakçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çakmakçı'nın cansız bedeni hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığı değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

30 yıl boyunca yoldan geçen herkes onun bahçesinde payını aldı

Öte yandan Çakmakçı, 15 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden eşiyle birlikte kurduğu 'Hayır Bahçesi'nde, yaklaşık 30 yıldır yetiştirdiği meyve ve sebzeleri yoldan geçenler ile ziyaretçilerle ücretsiz olarak paylaşıyordu. Kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gören İbrahim dedenin bu yılki tek hedefi ise bahçesinin yıllık 5 bin ziyaretçiye ulaşmasıydı. Acı haberi alan İbrahim Çakmakçı'nın sevenleri ise bölgede büyük üzüntü oluşturdu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı

Medyayı sarsan uyuşturucu soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş

Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülşah Durbay'ın ardından Şehzadeler Belediye Meclisi yeni başkanını seçecek

Yeni başkan seçimleri öncesi AK Parti'den dikkat çeken karar
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Çuval çuval ihraç ediyor

Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Fiyatı da cazip
İfade vermek için adliyeye gelen Ela Rümeysa Cebeci, lavaboda kıyafetini değiştirdi

Testi pozitif çıkan ünlü spikerden adliyede dikkat çeken hamle
Gülşah Durbay'ın ardından Şehzadeler Belediye Meclisi yeni başkanını seçecek

Yeni başkan seçimleri öncesi AK Parti'den dikkat çeken karar
Mehmet Akif Ersoy'un cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu

Akif'in cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu
17 bin metrekare alana inşa ediliyor, Sivas'ın her yerinden görülebiliyor

17 bin metrekare alana inşa ediliyor, her yerden görülebiliyor
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Silahlı kavgada baba öldü, oğlu ve yeğeni yaralandı

Boş arazide gündüz vakti vahşet! Baba öldü, oğlu ve yeğeni hastanede
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
title