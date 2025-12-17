Türkiye onu yoldan geçenlere bahçesinden ikram ettiği meyvelerle tanıdı, bugün acı haber geldi

Isparta'nın Sav beldesinde "Hayır Bahçesi" ile tanınan ve yetiştirdiği ürünleri ücretsiz dağıtan 85 yaşındaki hayırsever İbrahim Çakmakçı, evinin bahçe girişine beton döktüğü sırada aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Isparta'nın Sav beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, "Hayır Bahçesi" olarak bilinen alanda yetiştirdiği ürünleri vatandaşlara ücretsiz olarak ikram eden 85 yaşındaki İbrahim Çakmakçı, ziyaretçiler rahat girip çıksın diye bahçesinin girişine beton döktüğü sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çakmakçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çakmakçı'nın cansız bedeni hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığı değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

30 yıl boyunca yoldan geçen herkes onun bahçesinde payını aldı

Öte yandan Çakmakçı, 15 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden eşiyle birlikte kurduğu 'Hayır Bahçesi'nde, yaklaşık 30 yıldır yetiştirdiği meyve ve sebzeleri yoldan geçenler ile ziyaretçilerle ücretsiz olarak paylaşıyordu. Kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gören İbrahim dedenin bu yılki tek hedefi ise bahçesinin yıllık 5 bin ziyaretçiye ulaşmasıydı. Acı haberi alan İbrahim Çakmakçı'nın sevenleri ise bölgede büyük üzüntü oluşturdu. - ISPARTA