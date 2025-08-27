Haydarpaşa Limanı'nda Yakıt İkmal Gemisinde Yangın Çıktı

Haydarpaşa Limanı'ndaki yakıt ikmal gemisinin ambarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda yaralanan ya da ölen olmadı, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haydarpaşa Limanı'nda yakıt ikmal gemisinin ambar kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının çıktığı gemi dron ile görüntülendi

Edinilen bilgiye göre, yangın sabah 07.00 sıralarında Haydarpaşa Limanı'nda bulunan yakıt ikmal gemisinin ambar bölümünde çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda ölen yada yaralanan olmadı. Öte yandan yangının çıktığı gemi, dron ile görüntülendi. Görüntülere itfaiye ekiplerinin çalışmaları yansıdı

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatılırken, ekiplerin soğutma ve güvenlik çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
