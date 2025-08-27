Haydarpaşa Limanı'nda Yakıt İkmal Gemisinde Yangın

Haydarpaşa Limanı'nda Yakıt İkmal Gemisinde Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haydarpaşa Limanı'nda, yakıt ikmal gemisinin ambar kısmında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Haydarpaşa Limanı'nda yakıt ikmal gemisinin ambar kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Sabah saatlerinde meydana gelen yangına çok sayıda ekip müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, yangın sabah 07.00 sıralarında Haydarpaşa Limanı'nda bulunan yakıt ikmal gemisinin ambar bölümünde çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda ölen yada yaralanan olmadı.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatılırken, ekiplerin soğutma ve güvenlik çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Adnan Oktar'ın kediciği, soyadını değiştirip özel okulda öğretmen oldu

Kediciğin yeni işini ve imajını görenler gözlerine inanamıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, İsraillilerin sabrını taşırdı! Binlerce kişi meydanlara döküldü

Netanyahu, İsraillilerin sabrını taşırdı! Binlerce kişi meydanlarda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.