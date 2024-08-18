Hayata gözlerini yuman Akbaş'ın son röportajı! Ölümle ilgili sözleri gündem oldu

Usta sanatçı Aydemir Akbaş, Haberler.com'da yayınlanan Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olmuş ve samimi açıklamalarda bulunarak son röportajını vermişti. Akbaş'ın ölüm ile ilgili sözleri ise hayata veda etmesinin ardından gündem oldu.

"BİR SABAH UYANDIĞIMDA SESİM YOKTU"

İlk kansere yakalandığında öğrendiği anı ve ikinci kez aynı hastalığın tekrar etmesiyle birlikte yaşananları anlatan Akbaş, kanseri hiç umursamadığını ve basit bir hastalıkmış gibi gördüğünü anlatmıştı.

Akbaş, "Bir sabah uyandım bağırıyorum sesim yok. Kız kardeşime söyledim ve beni hastaneye götüreceğini söyledim. Galatasaraylılar Cemiyeti'ni aradım ve bana Galatasaraylı bir doktor göndermelerini söyledim. Kontrol ettiğinde kanser olduğumu söyledi. Hemen ameliyata girip çıktım" sözleriyle ilk kansere yakalandığı an hissetlerini paylaşmıştı.

"KANSERİ HİÇ UMURSAMIYORUM, BASİT GÖRÜYORUM"

İkinci kez kansere yakalandığında bunu tesadüfen bir kontrol sırasında öğrendiğini anlatan usta sanatçı, "Yine kanser olduğum ortaya çıktı. Galatasaraylılar Cemiyeti'nden bir daha doktor istedim ve kontrol ettiler kanseri doğruladı. O günden beri hiç umursamıyorum kanseri. Sadece basit bir şey geçiriyorum olarak hissettim" dedi.

"ÖLÜMDEN ÖDÜM PATLIYOR"

"Bugünleri ben hiç düşünmedim. Kanserimi düşünebilir miyim?" diyen Akbaş, "2 tane insanın sayesinde öğrendim. Israr etmeseler belki de haberim olmayacaktı daha da büyüyecekti kitle. Yürü gidelim hastaneye dedim. Her türlü kontrolleri yaptılar. Kanseri hiçbir gün düşünmedim. Aslında ölümden ödüm patlar. Nefes alıyor muyum, dünyayı görüyor muyum, dostlarım var mı hala? Görmediğim bir şey kalmadı. 6 ay ne baş ağrısı ne başka bir şey çekmedim. Saçımın bile dökülmeyeceğini söylediler. Ama sonra kemoterapi alınca daha başarılı oldu tedavim" diyerek ölümden çok korktuğunu ve tedavisini başarılı gittiğini söylemişti.