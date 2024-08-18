Üye Girişi
Haberler

Hayata gözlerini yuman Akbaş'ın son röportajı! Ölümle ilgili sözleri gündem oldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

88 yaşında hayatını kaybeden Aydemir Akbaş, Haberler.com'da yayınlanan Haber Bahane programında kanserle olan mücadelesini ve hayata bakışını anlatmıştı. Ölmeden önce verdiği son röportajda, kanseri hiç umursamadığını ve basit bir hastalıkmış gibi gördüğünü ifade eden usta oyuncu, "Ölümden korkuyor musun?" sorusuna ise "Ödüm kopuyor" sözleriyle yanıt vermişti.

Usta sanatçı Aydemir Akbaş, Haberler.com'da yayınlanan Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olmuş ve samimi açıklamalarda bulunarak son röportajını vermişti. Akbaş'ın ölüm ile ilgili sözleri ise hayata veda etmesinin ardından gündem oldu.

"BİR SABAH UYANDIĞIMDA SESİM YOKTU"

İlk kansere yakalandığında öğrendiği anı ve ikinci kez aynı hastalığın tekrar etmesiyle birlikte yaşananları anlatan Akbaş, kanseri hiç umursamadığını ve basit bir hastalıkmış gibi gördüğünü anlatmıştı.

Akbaş, "Bir sabah uyandım bağırıyorum sesim yok. Kız kardeşime söyledim ve beni hastaneye götüreceğini söyledim. Galatasaraylılar Cemiyeti'ni aradım ve bana Galatasaraylı bir doktor göndermelerini söyledim. Kontrol ettiğinde kanser olduğumu söyledi. Hemen ameliyata girip çıktım" sözleriyle ilk kansere yakalandığı an hissetlerini paylaşmıştı.

"KANSERİ HİÇ UMURSAMIYORUM, BASİT GÖRÜYORUM"

İkinci kez kansere yakalandığında bunu tesadüfen bir kontrol sırasında öğrendiğini anlatan usta sanatçı, "Yine kanser olduğum ortaya çıktı. Galatasaraylılar Cemiyeti'nden bir daha doktor istedim ve kontrol ettiler kanseri doğruladı. O günden beri hiç umursamıyorum kanseri. Sadece basit bir şey geçiriyorum olarak hissettim" dedi.

"ÖLÜMDEN ÖDÜM PATLIYOR"

"Bugünleri ben hiç düşünmedim. Kanserimi düşünebilir miyim?" diyen Akbaş, "2 tane insanın sayesinde öğrendim. Israr etmeseler belki de haberim olmayacaktı daha da büyüyecekti kitle. Yürü gidelim hastaneye dedim. Her türlü kontrolleri yaptılar. Kanseri hiçbir gün düşünmedim. Aslında ölümden ödüm patlar. Nefes alıyor muyum, dünyayı görüyor muyum, dostlarım var mı hala? Görmediğim bir şey kalmadı. 6 ay ne baş ağrısı ne başka bir şey çekmedim. Saçımın bile dökülmeyeceğini söylediler. Ama sonra kemoterapi alınca daha başarılı oldu tedavim" diyerek ölümden çok korktuğunu ve tedavisini başarılı gittiğini söylemişti.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Aydemir Akbaş 3-sayfa 3.Sayfa Yaşam Kültür Sanat Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 18 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Beşiktaş-Antalyaspor Bein Sports 1 canlı izle! Beşiktaş-Antalyaspor canlı izle! Beşiktaş-Antalyaspor 18 Ağustos canlı izle! Ali Koç neden sahaya girdi? Ali Koç hak mahrumiyeti cezası var mı? Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşındaydı? Aydemir Akbaş nereli ve dizi-filmleri neler? Zorlu Operasyon filmi nereden izlenir? Zorlu Operasyon (Extreme Job) konusu nedir, oyuncuları kimler? Kaya filmi nerede çekildi? Kaya filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Alain Delon kimdir, öldü mü? Alain Delon kaç yaşındaydı, neden öldü? Gaziantep FK-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaziantep FK-Samsunspor maçı şifresiz mi? Beşiktaş-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Antalyaspor maçı şifresiz mi? Başakşehir-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir-Alanyaspor maçı şifresiz mi? Kurt ve Aslan filmi nereden izlenir? Kurt ve Aslan filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Pazar günü nöbetçi eczane kaça kadar açık? 18 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 18 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 18 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Resmi Gazete bugün (18 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title