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Hawaii'de denizde kaybolan17 yaşındaki genç, 12 saat sonra salına tutunmuş halde bulundu

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Hawaii'de Waikiki sahilinde kano antrenmanı yapan 17 yaşındaki bir genç, kayığı alabora olunca okyanusun ortasında tek başına kaldı. Sahil Güvenlik, gençten haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine arama başlattı. 12 saatlik arama sonrasında genç, kayığına tutunmuş halde bulundu. Hipotermi ve çeşitli yaralanmalar için tedavi altına alınan gencin durumu ciddi ama stabil. Olay, denizde güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Hawaii'de yaşanan olay, bir gencin mucizevi kurtuluşuna sahne oldu. Honolulu yakınlarındaki Waikiki sahilinde, lise kano takımıyla antrenman yapan on yedi yaşındaki bir genç, takımından ayrı düştü. Can yeleği olmadan kullandığı sörf kayığı alabora olunca, kendini okyanusun ortasında yapayalnız buldu.

Gencin kaybolduğu haberini alan Honolulu İtfaiyesi, hemen Sahil Güvenliği'ni bilgilendirdi. Kısa süre içinde helikopter, uçak ve botlardan oluşan geniş bir arama ekibi harekete geçti. Saatler süren aramanın ardından, ertesi sabahın erken saatlerinde uçak ekibi genci fark etti.

Kayıp genç, kayığına tutunmuş halde on iki saatten fazla bir süre suda kalmayı başarmıştı. Görevde olmayan bir cankurtaran, botla gence ulaşarak onu kurtardı. Kurtarıcılar, gencin kanoyu yüzme tahtası gibi kullanarak güçlü akıntıya rağmen kıyıya ulaşmaya çalıştığını belirtti.

Genç, limanda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Hipotermi ve çeşitli yaralanmalar için tedavi gören gencin durumu, ciddi ama stabil olarak açıklandı. Kurtarıldığında şok halinde olan genç, kendi durumundan çok annesini merak ediyordu.

Bu olay, denizde güvenlik önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, özellikle gençlere su sporlarında can yeleği kullanmanın hayati önem taşıdığını vurguladı. Sahil Güvenlik yetkilileri, benzer olayların yaşanmaması için su sporları yapan herkesin gerekli güvenlik ekipmanlarını kullanmasını ve hava koşullarına dikkat etmesini tavsiye etti.

Hawaii'de denizde kaybolan17 yaşındaki genç, 12 saat sonra salına tutunmuş halde bulundu

Hawaii'de denizde kaybolan17 yaşındaki genç, 12 saat sonra salına tutunmuş halde bulundu
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik Güvenlik 3-sayfa Hawaii Dünya

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