Haberler

Samsun'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Samsun'da zincirleme kaza: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Havza ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.45 sıralarında Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kazaya, 27 AYS 33 plakalı tır ile 55 AJE 257 ve 55 AS 774 plakalı hafif ticari araçlar karıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 55 AJE 257 plakalı aracın sürücüsü N.U. ile 55 AS 774 plakalı araçta yolcu olarak bulunan R.K. ve A.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Havza Bölge Trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu

Milyonları ilgilendiriyor! Maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu
Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti

Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi

Dünya Kupası finalinde Acun'un eşine tribünlerden büyük tepki
Evlilik teklifine giderken kaza yaptı: Onları bulmadan hastaneye gitmedi

Evlilik teklifi yolunda oldu: Onları bulmadan hastaneye gitmedi
Ünlü şarkıcı Kacey Musgraves yağmur ormanında soyundu

Ünlü şarkıcı Kacey Musgraves yağmur ormanında soyundu
Akılalmaz görüntü! Yaklaşınca gerçeği fark etti ama çaresiz bekleyiş acı sonla bitti

Akılalmaz görüntü! Dakikalar süren çaresiz bekleyiş acı sonla bitti
Ünlü isimden hamile kalıp çocuk doğuran kadına büyük şok: Benden değil

Ünlü isimle birlikte oldu, doğurduğu bebekle ortada kaldı
Mayosundan silahını çıkarıp tetiğe bastı! Plaj çığlık sesleriyle inledi

Bunu kimse beklemiyordu! Denizden çıkıp mayosundaki silaha sarıldı
Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı

Dünya Kupası Galatasaray'a yaradı! Kasa doldu