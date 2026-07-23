Samsun'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.45 sıralarında Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kazaya, 27 AYS 33 plakalı tır ile 55 AJE 257 ve 55 AS 774 plakalı hafif ticari araçlar karıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 55 AJE 257 plakalı aracın sürücüsü N.U. ile 55 AS 774 plakalı araçta yolcu olarak bulunan R.K. ve A.K. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Havza Bölge Trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı