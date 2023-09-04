Havva Bayrak Toprağa Verildi
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kuzenler arasında çıkan kavga sonrası intihar eden Havva Bayrak'ın cenazesi toprağa verildi. Baba Salih Bayrak, taziyeleri kabul ederken gözyaşı döktü.
HAVVA BAYRAK TOPRAĞA VERİLDİ
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kuzenler arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıkan bıçaklı kavga sonrası intihar eden Havva Bayrak'ın cenazesi, adli tıp kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Havva Bayrak, ilçenin Süme Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede taziyeleri kabul eden baba Salih Bayrak, gözyaşı dökerek, 'Yaylamın çiçeği gitti' diye ağıt yaktı. Olayda intihar eden ve otopsi işlemleri tamamlanan Salihcan Kaya ise ilçede ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.