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Eskişehir'de 4 yaşındaki Elif havuza düşerek hayatını kaybetti

Eskişehir'de 4 yaşındaki Elif havuza düşerek hayatını kaybetti
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Eskişehir'in Beylikova ilçesinde kadınlar bölümündeki havuza düşen 4 yaşındaki Elif A. yaşamını yitirdi. Küçük kızın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Mihalıççık ilçesine defnedilmek üzere gönderilirken, jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde havuza düşerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki Elif'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Mihalıççık ilçesine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikova ilçesindeki Yalınlı Doğrul Havuzu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 yaşındaki Elif A. kadınlar bölümündeki havuza düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde küçük kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Elif A.'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından küçük kızın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Mihalıççık ilçesine gönderildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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