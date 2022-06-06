Sitede havlayan köpekten korkup yola fırlayan çocuğa araba çarptı - Haberler

Sitede havlayan köpekten korkup yola fırlayan çocuğa araba çarptı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ'da site bahçesinde bir köpeğin havlamasından korkup yola fırlayan çocuğa araba çarptı. Çocuğun kazayı hafif sıyrıklarla atlatması ise herkesi sevindirdi.
Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi'nde sahibi tarafından salınan köpek, site bahçesine giren çocuklara havladı. Korkudan can havliyle kaçan çocuklardan birine yoldan geçen otomobil çarptı.
SAHİBİNE UYARI YAPILDI
Talihsiz çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken site sakinleri köpeğin salınmasına tepki gösterdi. Ayrıca, sahibi tarafından salınan köpeğin vatandaşları korkuttuğu belirtilerek sahibine gerekli uyarının yapılması istendi.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa