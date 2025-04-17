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Havalandırma Boşluğuna Düşen Yavru Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Havalandırma boşluğuna düşen kedinin yardımına itfaiye koştu

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen yavru Kedi, itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.

İlçeye bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde yavru bir kedi havalandırma boşluğuna düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yavru kedinin boşlukta sıkıştığını gören ekipler, demir çitleri keserek kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Yavru kedi kurtarıldıktan sonra sahibine teslim edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - 3.Sayfa
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