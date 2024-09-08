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Havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

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Malatya'da bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Apartman sakinleri tarafından ihbar edilen olayda, ekipler yaklaşık 15 dakikalık bir çalışma sonrasında kediye ulaştı ve yaralanmadan kurtardı.

Havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

MALATYA - Malatya'da bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi Barukçu Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda apartmanın havalandırma boşluğunda kedi sesi duyan bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler yaklaşık 15 dakikalık bir çalışma sonrasında yaramaz kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Herhangi bir yaralanması bulunmayan kedi, daha sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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