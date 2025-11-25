Havalandırma Boşluğuna Düşen Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Malatya'da bir evin havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, Battalgazi ilçesi Boran Mahallesi Kırkgöz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir ikametin havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler yaklaşık 15 dakikalık bir çalışma sonrasında kediyi bulunduğu yerden çıkardı. İkamet sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MALATYA