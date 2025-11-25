Havalandırma Boşluğuna Düşen Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir evin havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin 15 dakikalık müdahalesiyle kurtarıldı. Kedinin kurtarılmasının ardından ikamet sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Olay, Battalgazi ilçesi Boran Mahallesi Kırkgöz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir ikametin havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler yaklaşık 15 dakikalık bir çalışma sonrasında kediyi bulunduğu yerden çıkardı. İkamet sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa