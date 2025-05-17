Havada korku dolu dakikalar! Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı

Havada korku dolu dakikalar! Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı
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Başrollerini Devrim Özkan ve Bige Önal'ın paylaştığı "Her Şey Yolunda" filminin çekimleri için Bodrum'a gitmek üzere yola çıkan oyuncu ekibi, havada büyük bir korku yaşadı. Uçağa yıldırım isabet etmesi paniğe neden olurken, olay sonrası ilk kez konuşan Bige Önal, "Hatırlamak bile istemiyorum" sözleriyle yaşadığı travmayı anlattı.

Başrollerini Devrim Özkan ve Bige Önal'ın paylaştığı yeni sinema filmi "Her Şey Yolunda" için çekimler tüm hızıyla sürerken, oyuncu ekibi geçtiğimiz günlerde yaşadıkları korku dolu bir olayla gündeme geldi. Bodrum'a gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalanan uçak, kalkıştan kısa süre sonra yıldırıma yakalanarak büyük bir tehlike atlattı. Meteorolojik koşulların beklenmedik şekilde kötüleştiği sırada yıldırımın uçağa çarpması, yolcular arasında panik yaratırken, kabin görevlilerinin profesyonel müdahalesiyle kriz büyümeden kontrol altına alındı. Uçağın pilotu durumu soğukkanlılıkla idare ederken, yolcular ise yaşanan olayın ardından büyük bir şok yaşadı.

Havada korku dolu dakikalar! Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı

O anlara tanıklık eden oyunculardan Devrim Özkan ve Bige Önal, yaşadıkları korkuyu gizleyemedi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, her iki oyuncu da olayın hemen ardından gözyaşlarına boğuldu. Özellikle havacılık fobisi olan yolcular için büyük bir sınav niteliğindeki bu olay, uçakta bulunan herkesin belleğine kazındı.

HATIRLAMAK İSTEMİYORUM

Korku dolu yolculuğun ardından günlerce sessiz kalan Bige Önal, önceki gün İstanbul'da ilk kez görüntülendi. Basın mensuplarının "O günden sonra uçak fobiniz oluştu mu?" sorusuna içtenlikle yanıt veren Önal, şu ifadeleri kullandı: "Zaten sevmiyordum, korkum vardı. Zor ve kötü bir andı. Çok hatırlamak istemiyorum açıkçası ama öyle bir fobim olmadı. Üstüne gidiyorum. Biniyorum yine."

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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